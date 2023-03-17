У Данії оголосили грант сумою до 15 тисяч доларів для підприємців

підтримка бізнесу

Український прапор майорить поруч із прапором Данії перед офісною будівлею на Kalvebod Brygge у Копенгагені, 2 березня 2022 року

Участь у програмі можуть взяти власники релокованого мікро-, малого та середнього бізнесу.

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Програму допомоги організувала неурядова Данська рада у справах біженців, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Основна умова — створити нові та зберегти вже наявні робочі місця для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від війни.

Сума фіндопомоги залежатиме від кількості працівників.

Нещодавно в міністерстві фінансів Данії повідомили, що країна створить Фонд допомоги Україні в розмірі близько 1 млрд доларів. Фонд спрямує 5,4 мільярда крон (близько 767 млн доларів) на військову допомогу, 1,2 мільярда (понад 170 млн доларів) — на цивільну допомогу та 0,4 мільярда (понад 56 млн доларів) — на зусилля данських компаній на відновлення України.