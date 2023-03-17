У Мелітополі росіяни заборонили місцевим здійснювати розрахунки без паспорта РФ – Генштаб

примусова паспортизація

Мелітополь – Жителі окупованого міста, у яких немає реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії, не можуть отримати жодних виплат.

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Таку заборону ввела російська окупаційна влада разом з представниками федеральної податкової служби, повідомляє пресслужба Генштабу.

Податковий номер можна отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації. Таким чином, росіяни здійснюють примусову паспортизацію населення.

На Луганщині ситуація аналогічна – перерахунок мінімальних пенсій проводять тільки за наявності паспорту РФ з реєстрацією. Росіяни усіма можливими способами намагаються прискорити процес відмови від громадянства України жителів тимчасово окупованих територій, йдеться в повідомленні Луганської ОДА.

14 березня РФ прийняла закон за яким, громадянства можуть позбавити автоматично після подачі заяви до органів МВС.

«За дітей, які залишилися без піклування батьків, у тому числі постійно перебувають в освітній, медичній, організації, що надає соціальні послуги, заява подається опікуном або уповноваженим представником такої установи. Тобто дитину ніхто не питає», — наголосили в обласній адміністрації.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі повідомляли, що Росія відправляє на Донеччину в’язнів, серед яких є жінки.