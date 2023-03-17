примусова паспортизація

У Мелітополі росіяни заборонили місцевим здійснювати розрахунки без паспорта РФ – Генштаб

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Паспорти РФ і ДНР
Паспорти РФ і ДНР © Alexei Alexandrov / AP
Автор тексту: Олександра Стара
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Мелітополь – Жителі окупованого міста, у яких немає реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії, не можуть отримати жодних виплат.

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Таку заборону ввела російська окупаційна влада разом з представниками федеральної податкової служби, повідомляє пресслужба Генштабу.

Податковий номер можна отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації. Таким чином, росіяни здійснюють примусову паспортизацію населення.

На Луганщині ситуація аналогічна перерахунок мінімальних пенсій проводять тільки за наявності паспорту РФ з реєстрацією. Росіяни усіма можливими способами намагаються прискорити процес відмови від громадянства України жителів тимчасово окупованих територій, йдеться в повідомленні Луганської ОДА.

14 березня РФ прийняла закон за яким, громадянства можуть позбавити автоматично після подачі заяви до органів МВС.

«За дітей, які залишилися без піклування батьків, у тому числі постійно перебувають в освітній, медичній, організації, що надає соціальні послуги, заява подається опікуном або уповноваженим представником такої установи. Тобто дитину ніхто не питає», — наголосили в обласній адміністрації. 

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі повідомляли, що Росія відправляє на Донеччину в’язнів, серед яких є жінки.

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