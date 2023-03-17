У РФ тимчасово виснажена боєздатність військ, наступ зараз неможливий – британська розвідка

АНАЛІТИКА розвідки

Солдати російської армії тренуються на військовому полігоні в окупованій Донецькій області, 31 січня 2023 року

Наразі Росія підтримує один із найнижчих показників наступальних дій принаймні із січня цього року.

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Тим часом командири, ймовірно, змушені вибирати між наступальними операціями і надійною обороною по всій лінії.

Російські лідери намагатимуться відновити потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів, припускають у відомстві.

Останніми днями основні сили РФ та найманці ПВК «Вагнера» зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Водойма позначила лінію фронту.

Західна частина міста продовжує перебувати під обороною української армії, зазначають у розвідці.

За повідомленням Сил Спеціальних Операцій ЗСУ, один з українських підрозділів за декілька днів боїв на Бахмутському напрямку «відмінусував щонайменше роту росіян та БПЛА "Орлан-10"».

При кожній спробі просунутися вперед росіяни отримують відсіч, додали в ССО.

Напередодні у командуванні ЗСУ заявляли, що «Вагнерівці» намагаються просунутись в центр Бахмута, наступаючи з кількох напрямків. За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.