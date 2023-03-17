У США анонсували новий пакет військової допомоги для України

Допомога Україні

У Білому домі пообіцяли і надалі надавати історичні обсяги підтримки та заявили, що допомога США Україні не має рівних у всьому світі.

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У Сполучених Штатах наразі триває робота над підготовкою нового пакета військової допомоги Києву, повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

«Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від США», — анонсував представник адміністрації американського президента.

Кірбі підкреслив, що підтримка Києва з боку Вашингтона «не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми надаються».

У Сполучених Штатах пообіцяли і надалі забезпечувати допомогу Україні у великих обсягах.

«Ми продовжимо надавати (Україні – ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу», — заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, раніше Джон Кірбі зауважив, що передача Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі не вплине на позицію США щодо постачання F-16. Чиновник додав, що подібні поставки — це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.