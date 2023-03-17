Цьогоріч ЗСУ зможуть провести лише один контрнаступ через нестачу снарядів — NYT

Перспективи контрнаступу

Українські війська витрачають тисячі боєприпасів на день у Бахмуті. А це ставить під загрозу майбутній контрнаступ, попереджають американські та європейські чиновники.

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Останніми днями артилерійські бої в районі міста не припинялися і були настільки потужними, що Пентагон нещодавно висловив стурбованість Києву, повідомляє видання The New York Times.

Напруженість між США та Україною зростає через те, що Київ вирішив утримувати Бахмут до кінця. Американці застерегли Україну від витрачання боєприпасів у ключовий момент, розповіла журналістам офіційна особа.

США та Британія готуються відправити Києву тисячі артилерійських снарядів та ракет натовського та радянського зразків, щоб зміцнити запаси для майбутнього українського наступу, зазначають у піблікації.

Але високопосадовець американського міністерства оборони назвав це «останньою спробою»: тому що у союзників України також недостатньо снарядів.

Тож цього року ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ лише один раз: і це доведеться робити в умовах дефіциту боєприпасів, попереджають чиновники. До того ж, через серйозні втрати в Бахмуті українські командири матимуть вирішувати, чи наразі надсилати підрозділи для захисту населеного пункту, чи згодом використовувати їх у весняному наступі.

Напередодні західні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати активно перекидають військову техніку на фронт та швидкими темпами тренують українських військових напередодні масштабного контрнаступу Збройних сил України, який очікується у травні.