Страйки у Німеччині: порушена робота чотирьох аеропортів

Протести у Німеччині

У Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті та Карлсруе скасовані сотні рейсів та тривають мітинги.

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Профспілки виступають за підвищення зарплати працівникам держсектора на 10,5% та запровадження одноразової виплати 500 євро. Роботодавці відкидають ці вимоги.

За оцінками асоціації аеропортів ADV, через страйки постраждають понад 89 000 пасажирів.

В аеропорту Кельна скасували 144 рейси, у Дюссельдорфі летовище працює за «значно скороченим графіком», пише Reuters. У Штутгарті пасажирів, у яких заплановані вильоти, закликали не приїздити до аеропорту.

На початку тижня аеропорти Берліна, Бремена та Гамбурга скасували всі комерційні рейси через страйк.

Щоб вирішити ситуацію, роботодавці запропонували провести поступове підвищення зарплат на 5% та разово виплатити співробітникам 2500 євро.Перемовини між профспілками та керівниками підприємств мають відбутися у Потсдамі 27 — 29 березня.