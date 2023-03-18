Звільнення земель та зброя для ЗСУ: Зеленський, Єрмак та Залужний провели переговори з Пентагоном

ПІДТРИМКА ПАРТНЕРІВ

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі в Києві, 19 жовтня 2021 року.

З боку США на зустрічі були присутні радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

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Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ми детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії. Обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів», — написав він.

За його словами, наприкінці до розмови долучився Зеленський: «Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів».

«Ми подякували владі США та американському народу за всебічну й потужну підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та повернення миру Європі», — додав Єрмак.

Також у зустрічі взяли участь: міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання «Таврія» Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков обговорив подальшу співпрацю з міністром оборони США Ллойдом Остіном. У Пентагоні повідомили, що Остін надав актуальну інформацію про оборонну допомогу США, а Резніков поінформував американського колегу про нинішню ситуацію в Україні.