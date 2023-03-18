Зеленський ввів у дію нові санкції: до списку потрапив Башар Асад

САНКЦІЇ ПРОТИ АСАДА

Загалом обмеження торкнулися 300 фізичних осіб, серед яких громадяни Сирії, Ірану та РФ, та 141 юридичної особи.

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Відповідний указ підписано та оприлюднено 18 березня на сайті президента.

До списку юридичних осіб увійшли, зокрема 16 іранських компаній, серед них виробник дронів «Шахед» — Shahed Aviation Industries Company та Shahed aviation industries research center.

А от у списку фізичних осіб фігурує громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад 11 листопада 1965 року народження. Однак чинний президент Сирії, згідно з відкритими даними, народився 11 вересня 1965 року.

Крім того, до списку потрапили прем’єр-міністр Сирії Хусейн Арнус та очільник МЗС цієї країни Фейсал аль-Мікдад.

Санкції запроваджено строком на 10 років та передбачають, зокрема, блокування активів та торговельних операцій, транзиту та перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію та купівлю землі, передачі технологій та прав на інтелектуальну власність.

Раніше Володимир Зеленський ввів санкції на 50 років проти букмекерських контор. До санкційного списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб, які мають зв’язки з Росією, зокрема і компанія Parimatch. Обмеження передбачають анулювання ліцензій, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші заборони.