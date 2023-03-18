«Зернову угоду» продовжено на 120 днів — Кубраков

ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА

Вантажні кораблі з українським зерном стоять в очікуванні перетину протоки Босфор у Стамбулі, 1 листопада 2022 року.

Ще одним головним викликом залишається пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині, що дозволить світу отримати ще більше української агропродукції.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Вдячний генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, президенту Ердогану, міністру Хулусі Акару та всім партнерам за дотримання домовленостей у продовженні угоди», — наголосив міністр.

Водночас Кубраков зазначив, що є ще над чим працювати.

«Також продовжуємо роботу над долученням до "Зернової ініціативи" портів Миколаївщини та розширення номенклатури вантажів. Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а як наслідок і соціальну напругу у багатьох країнах світу», — написав Кубраков.

Переговори з РФ щодо продовження «зернової угоди» розпочалися 13 березня у Женеві. На наступний же день заступник очільника МЗС РФ заявив, що Росія «не заперечує» проти продовження Чорноморської ініціативи, але згодна тільки на половину терміну попереднього продовження, тобто лише на 60 днів. З цією пропозицією не погодилась ні Україна, ні Туреччина з ООН.