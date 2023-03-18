Кадрові зміни в Кабміні: Шмигаль анонсував звільнення двох міністрів

ЗМІНИ В УРЯДІ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступає у залі засідань Верховної Ради в Києві, березень 2020 року.

На наступному тижні планується звільнити очільників Міністерства освіти та науки та Міністерства стратегічних галузей промисловості та призначити на ці посади нових міністрів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Отже, на наступному тижні звільнять та призначать таких міністрів:

Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета

Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового

Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Раніше Денис Шмигаль анонсував проведення комплексної реформи, яка передбачає скорочення Уряду до 15–16 міністерств та до 5–6 віцепремʼєрів.