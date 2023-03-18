ЗМІНИ В УРЯДІ

Кадрові зміни в Кабміні: Шмигаль анонсував звільнення двох міністрів

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступає у залі засідань Верховної Ради в Києві, березень 2020 року.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступає у залі засідань Верховної Ради в Києві, березень 2020 року. © AP / Efrem Lukatsky
Автор тексту: Світлана Гудкова

На наступному тижні планується звільнити очільників Міністерства освіти та науки та Міністерства стратегічних галузей промисловості та призначити на ці посади нових міністрів. 

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Отже, на наступному тижні звільнять та призначать таких міністрів: 

  • Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета  

  • Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового  

  • Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна  

  • Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.  

Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України. 

Раніше Денис Шмигаль анонсував проведення комплексної реформи, яка передбачає скорочення Уряду до 15–16 міністерств та до 5–6 віцепремʼєрів.

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