Кадрові зміни в Кабміні: Шмигаль анонсував звільнення двох міністрів
Опубліковано:
На наступному тижні планується звільнити очільників Міністерства освіти та науки та Міністерства стратегічних галузей промисловості та призначити на ці посади нових міністрів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Отже, на наступному тижні звільнять та призначать таких міністрів:
-
Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета
-
Призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового
-
Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна
-
Призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.
Раніше Денис Шмигаль анонсував проведення комплексної реформи, яка передбачає скорочення Уряду до 15–16 міністерств та до 5–6 віцепремʼєрів.