Молдова ніколи не буде на боці вбивць: Санду засудила агресію Росії проти України

ДРУЗІ УКРАЇНИ

Президентка Молдови також нагадала, що РФ намагається повалити конституційний лад у Республіці.

Реклама Читати продовження

Про це вона сказала в інтерв'ю каналу Moldova 1.

«Молдавани ніколи не були на боці вбивць і ніколи не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни», — наголосила лідерка Молдови.

У розмові вона також зазначила, що РФ намагається повалити конституційний порядок у Республіці та постійно втручається у внутрішні справи країни.

«Ми знали про пропаганду та дезінформацію, ми говорили про це і намагалися захистити себе. Тоді ми вийшли і виступили публічно, щоб наш народ знав, хто наші друзі, а хто наші вороги», — сказала Санду.

Глава держави також підкреслила, що ресурси, необхідні для розвитку Молдови, надходять із Румунії, ЄС, США та Японії. «Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл та лікарень? Жодних грошей не надходило. Звідти йде шантаж та війна», — додала вона.

Раніше Мая Сандупо повідомляла, що українська сторона передала Кишиневу документи з детальним описом логістики для організації росіянами диверсії у країні. Санду наголосила, що заяви президента Зеленського про плани РФ щодо дестабілізації Молдови підтвердили молдавські безпекові структури.