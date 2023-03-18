Підготовка до обмінів триває: скільки полонених українців вже повернулися додому з початку війни

ПОВЕРНУТИ СВОЇХ ГЕРОЇВ

Органам влади відомо, скільки ще українців перебуває в полоні у росіян, але ці дані наразі не розголошуються.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, всі дані добре відомі: і кількість українців, які знаходяться в російському полоні, і кількість росіян, яких захопили наші оборонці, або які добровільно здалися в полон. Однак наразі в ГУР не коментують цифри, оскільки триває підготовка до наступних обмінів.

«Але не дивлячись на це все, українці повертаються додому. І вже майже дві тисячі українців і українок після повномасштабного вторгнення в результаті обмінів повернулися додому», — сказав Юсов.

На початку березня Україні вдалося повернути додому 130 полонених. Серед звільнених — 87 захисників Маріуполя, з яких 71 — із «Азовсталі». А також українці, які потрапили в полон у Бахмуті та Соледарі.