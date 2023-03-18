Російські війська обстріляли житловий комплекс в Запоріжжі: фото наслідків

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Ворог наніс удари ракетами С-300.

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Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

«Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у 9-ти будинках наразі вибито аж 240 вікон та 7 дверей. Приблизна площа пошкодженого скління - 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі», - написав він.

На місці з самого ранку працюють всі відповідні аварійно-рятувальні служби. Також на місті працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором та встановлено намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом на місці розпочнуть працювати психологи.

В ніч на 18 березня Росія завдала удару по Україні іранськими безпілотниками «Шахед». Влучання по об'єкту критичної інфраструктури зафіксували в Новомосковську Дніпропетровської області. Також три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.