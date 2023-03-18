Росія вдарила по Україні іранськими безпілотниками «Шахед»: всі подробиці
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Атаку ворог здійснював із двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з російської Брянської області.
Пізно ввечері у п'ятницю, 17 березня, та в ніч на 18 березня Росія випустила по Україні 16 ударних БПлА типу «Шахед-136/131». 11 з них збили українські сили ППО.
Внаслідок атаки, два безпілотники влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області, є сильні руйнування, — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією.
Пошкоджені 6 дачних будинків поряд. Ще 4 - зруйновані вщент. На щастя, постраждалих немає.
Також шість дронів-камікадзе типу «Шахед-136/131» атакували Львівську область. Три були збиті силами ППО. Однак три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Постраждалих немає, — повідомив голова ОВА Максим Козицький.
В ряді інших областей було чутно роботу Сил ППО, зокрема, у Київській та Житомирській.
9 березня Росія завдала нового масштабного обстрілу України, спричинивши численні відключення електроенергії по всій країні та припинення електропостачання Запорізької атомної електростанції.
Сили ППО збили 34 з 48 крилатих ракет і чотири з восьми безпілотників «Шахед», повідомили в Повітряних силах.