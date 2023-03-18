Росія вдарила по Україні іранськими безпілотниками «Шахед»: всі подробиці

РОСІЯ АТАКУЄ

Архівне фото. Рятувальники працюють на місці обстрілу в Костянтинівці, 10 березня 2023 року.

Атаку ворог здійснював із двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з російської Брянської області.

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Пізно ввечері у п'ятницю, 17 березня, та в ніч на 18 березня Росія випустила по Україні 16 ударних БПлА типу «Шахед-136/131». 11 з них збили українські сили ППО.

Внаслідок атаки, два безпілотники влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області, є сильні руйнування, — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією.

Пошкоджені 6 дачних будинків поряд. Ще 4 - зруйновані вщент. На щастя, постраждалих немає.

Також шість дронів-камікадзе типу «Шахед-136/131» атакували Львівську область. Три були збиті силами ППО. Однак три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Постраждалих немає, — повідомив голова ОВА Максим Козицький.

В ряді інших областей було чутно роботу Сил ППО, зокрема, у Київській та Житомирській.

9 березня Росія завдала нового масштабного обстрілу України, спричинивши численні відключення електроенергії по всій країні та припинення електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Сили ППО збили 34 з 48 крилатих ракет і чотири з восьми безпілотників «Шахед», повідомили в Повітряних силах.