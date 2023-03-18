Росія не позбудеться санкцій, доки не арештують Путіна — The New York Times

ПУТІНА ЧЕКАЮТЬ У ГААЗІ

Президент Росії Володимир Путін бере участь у засіданні колегії Генпрокуратури в Москві, 15 березня 2023 року.

Рішення Міжнародного кримінального суду зробить російського президента вигнанцем та матиме наслідки для країни-агресора.

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Про це у коментарі The New York Times заявив колишній посол США з особливих доручень з питань воєнних злочинів в Управлінні глобального кримінального правосуддя, американський юрист Стівен Репп.

«Якщо він кудись поїде, то ризикує бути арештованим», — каже юрист. «Це ніколи не зникає».

Крім того, за його словами, Росія не зможе домогтися скасування міжнародних санкцій без виконання ордера суду. Рапп вірить, що Путін зрештою опиниться в Гаазі, де судили інших обвинувачених воєнних злочинців. «В іншому випадку, Путін помре з цим (ордером), що висить над його головою».

Раніше Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.