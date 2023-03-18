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Росія хоче збільшити чисельність війська та змусити студентів служити — британська розвідка

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Учень військового училища стоїть перед табличками з іменами російських солдатів, які загинули під час російсько-української війни, 24 лютого 2023 року.
Учень військового училища стоїть перед табличками з іменами російських солдатів, які загинули під час російсько-української війни, 24 лютого 2023 року. AP
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Це пояснює, навіщо в РФ вирішили підвищити граничний призовний вік до 30 років. 

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter. 

Внесений у Державну Думу РФ законопроєкт про зміну вікової категорії призову із 18–27 років до 21–30, найімовірніше, ухвалять, і він набуде чинності у січні 2024 року. 

Офіційно Росія не залучає строковиків у бойових діях в Україні. Однак, за даними британської розвідки, сотні призовників, ймовірно, опинилися на території України після примусового підписання контракту. 

«Багато 18–21-річних росіян наразі претендують на звільнення від призову у зв'язку з навчанням у вишах. Влада, найімовірніше, змінює вікову групу, щоб збільшити чисельність військовослужбовців, і студенти зрештою однаково будуть змушені служити», — зазначають у Міноборони Великобританії. 

Раніше стало відомо, що Міноборони РФ планує поповнити армію на 400 тисяч солдатів. Зазначається, що оборонне російське відомство розіслало до регіонів рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи

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