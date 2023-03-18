Трампа звинуватили в приховуванні коштовних подарунків від лідерів інших країн

У ТРАМПА ПРОБЛЕМИ

Колишній президент США не зареєстрував понад 100 дарунків на суму близько 291 тис. доларів.

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Про це йдеться в доповіді комітету палати представників США з нагляду.

Зазначається, що до незареєстрованих подарунків експрезидента входили золоті ключики для гольфу від експрем'єра Японії Сіндзо Абе і шовковий килим від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва.

Крім того, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, отримав від принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана кинджал та два набори мечів.

Як відомо, за законом США іноземні подарунки дорожче за 415 доларів мають передаватися на зберігання державі.

У свою чергу Трамп опублікував допис у соціальній мережі Truth, де стверджує, що його нібито мають заарештувати у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання жінкам, які стверджували, що мали з ним сексуальні контакти. Про це пише Associated Press.

Трамп не надав жодних доказів, які б свідчили про те, що його безпосередньо поінформували про очікуваний арешт, і не сказав, звідки він дізнався про такі плани.

Але у своєму дописі заявив що на його ймовірний арешт 21 березня вказують "незаконні витоки інформації" з офісу окружного прокурора Манхеттена.

Водночас в офісі окружного прокурора відмовилися підтверджувати або коментувати дану заяву.

Раніше ж YouTube розблокував акаунт Дональда Трампа, який був заблокований з січня 2021 року у зв'язку із порушенням правил відеохостингу. Рішення про розблокування каналу ухвалили, щоб дати можливість виборцям почути думки головних кандидатів напередодні президентських виборів у США.