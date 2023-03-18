Українець «позичив дитину» у друга, щоб виїхати за кордон — ДПСУ

НЕЗАКОННІ ДІЇ

20-річного українця затримали на кордоні з Угорщиною.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

При затримці «багатодітний батько» надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей. Виявилося, що одне з них належить дитині його товариша, який виявився його повним тезкою.

Раніше на Вінниччині викрили чоловіка, який для виїзду закордон, як багатодітний батько, одружився на матері трьох дітей. Чоловік під час проходження паспортного контролю в пункті Могилів-Подільський показав папери на чотирьох дітей, додавши до них тисячу доларів. Та прикордонники виявили, що 30-річний громадянин має лише одну дитину, якій до того ж сплачує аліменти.