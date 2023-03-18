У Франції очікується черговий великий протест проти пенсійної реформи

ЧЕРГОВА ХВИЛЯ МІТИНГІВ

Протести проти пенсійної реформи у Франції, 16 березня 2023 року.

Французи невдоволені проєктом непопулярної реформи, яку уряд вирішив схвалити в обхід парламенту.

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Про це повідомляє BFMTV.

Очікується, що протести пройдуть у суботу, 18 березня, по всій території Франції. Це буде продовженням акцій, які почалися одразу ж після урядового рішення ще два дні тому.

Також Euronews повідомляє, що опозиційні партії Франції в п'ятницю внесли два вотуми недовіри уряду після ухвалення пенсійної реформи без голосування у парламенті.

Одну резолюцію подала на розгляд Національної асамблеї (нижня палата парламенту Франції) ультраправа партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. Іншу — група незалежних депутатів і представників заморських територій (LIOT).

Голосування за обидві пропозиції Національними зборами Франції, ймовірно, відбудеться у понеділок, 20 березня. У разі провалу голосування про недовіру пенсійну реформу ухвалять.

У п'ятницю, 17 березня, тисячі людей вийшли на вулиці великих міст країни після того, як президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції для ухвалення непопулярної реформи.

Більшість демонстрацій розпочинались спокійно, проте під вечір у Парижі, Нанті та Марселі напруга зросла. За даними паризької поліції, на площі Згоди заарештовані 217 осіб. В Іль і Вілені повідомили про вісім арештів і стільки ж у Ренні.