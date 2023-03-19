Внаслідок обстрілу Донеччини загинуло 3 місцевих жителів, ще 18 людей поранено — ОВА

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФ

Росіяни обстріляли Краматорськ та Костянтинівку касетними боєприпасами РСЗВ «Ураган»

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 18 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську та 1 у Костянтинівці. Ще 18 людей в області зазнали поранень», — написав він.

Відомо, що росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків і декілька автівок.

Щонайменше 2 людини загинули, ще 10 осіб отримали поранення.

При обстрілі Костянтинівки росіяни поцілили в район центрального ринку та магазину Дитячий світ. За оперативними даними, пошкоджено 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школу, дитячий магазин, з десяток приватних автомобілів та гаражі.

Повідомляється про п'ятьох поранених та одного загиблого.

Раніше, 16 березня, росіяни двічі завдали ударів по місту. Армія РФ гатила по населеному пункту касетними боєприпасами з «Ураганів». Внаслідок обстрілів поранено шість цивільних. Серед них — іноземний волонтер.