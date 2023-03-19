В України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ — президент Чехії

МОЖЛИВОСТІ ЗСУ

Для нових операцій у країн Заходу може не вистачити ресурсів у цьому році.

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Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Чеський лідер очікує на контрнаступ ЗСУ вже впродовж кількох місяців і каже, що це може бути єдиним «вікном можливостей у цьому році».

«Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому, якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступне буде вкрай складно», — висловився Павел.

Раніше видання видання The New York Times написало, що цьогоріч ЗСУ зможуть провести лише один контрнаступ через нестачу снарядів. Українські війська витрачають тисячі боєприпасів на день у Бахмуті. А це ставить під загрозу майбутній контрнаступ, попереджають американські та європейські чиновники.