МОЖЛИВОСТІ ЗСУ

В України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ — президент Чехії

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Президент Чеської Республіки в Празі, січень 2023 року.
Президент Чеської Республіки в Празі, січень 2023 року. © AP / Petr David Josek
Автор тексту: Світлана Гудкова

Для нових операцій у країн Заходу може не вистачити ресурсів у цьому році. 

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Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita. 

Чеський лідер очікує на контрнаступ ЗСУ вже впродовж кількох місяців і каже, що це може бути єдиним «вікном можливостей у цьому році». 

«Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому, якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступне буде вкрай складно», — висловився Павел. 

Раніше видання видання The New York Times написало, що цьогоріч ЗСУ зможуть провести лише один контрнаступ через нестачу снарядів. Українські війська витрачають тисячі боєприпасів на день у Бахмуті. А це ставить під загрозу майбутній контрнаступ, попереджають американські та європейські чиновники. 

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