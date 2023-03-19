Дефіцит вибухівки загрожує прагненню ЄС виробляти більше боєприпасів для України — FT

ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення, навіть попри достатнє фінансування.

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Про це пише Financial Times.

«Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в змозі виробляти військову продукцію у великих масштабах», — сказав виданню один німецький чиновник.

Голова Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чеської Республіки Їржі Гінек розповів, що Європа має обмежені запаси вибухових речовин, а саме: порох, тротил та нітроцелюлоза, які необхідні для виробництва снарядів.

«Неможливо за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози…В Європі немає важливих виробників сировини, яка нам потрібна. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, мабуть, три роки», — сказав він.

Один з найбільших в Європі постачальників вибухових речовин на заводи з виробництва боєприпасів, чеська компанія Explosia повідомляє, що її виробництво ракетних палив працює на повну потужність і не буде збільшено до 2026 року.

Будівництво порохового заводу планує на своїй території Румунія. Зараз з цього приводу ведуться переговори з американськими і південнокорейськими компаніями. Але скільки часу це може зайняти невідомо.

Іспанський виробник 155-мм артилерії Fábrica Municiones de Granada (FMG) з жовтня минулого року працює на повну потужність, виробляючи снаряди для торгової компанії, яка продає їх Україні.

Наразі FMG не планує збільшувати потужності, повідомив виданню генеральний директор компанії Антоніо Каро.

Натомість словацька компанія MSM GROUP, яка виробляє 155-мм снаряди, заявила про плани побудувати новий виробничий цех" для збільшення виробництва артилерійських снарядів, але відмовилася назвати терміни.

Раніше кілька держав ЄС домовилися підписати угоду про закупівлю 155-мм снарядів для України.