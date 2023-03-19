РАКЕТНА ЗАГРОЗА

КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Японського моря

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Запуск балістичної ракети
Запуск балістичної ракети REUTERS - KIM HONG-JI
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Повідомляють, що це вже третій запуск балістики від початку спільних військових навчань Південної Кореї та США. Про це заявляють військовослужбовці Японії та Південної Кореї.

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Балістичну ракету малої дальності запустили сьогодні вранці з місцевості на півночі провінції Пхеньян. Там розташований полігон Донгчан-рі, пише Reuters. 

Як повідомляють, балістична ракета малої дальності пролетіла 800 кілометрів, перш ніж уразити задану ціль.

Офіційний Сеул засудив цей та попередні запуски балістики з північнокорейських територій. З критикою про це висловилися також  Японія та США. 

«Поведінка Північної Кореї загрожує міжнародному миру і безпеці і є неприйнятною», — цитують у виданні слова міністра оборони Японії Тосіро Іно.

Перед цим КНДР запустила ракету у четвер 16 березня. У Пхеньяні заявили, що це є попередженням проти довготривалих спільних військових навчань США та Південної Кореї.

 Індо-Тихоокеанське командування збройних сил США заявило, що ці запуски балістичних ракет є демонстрацією дестабілізаційного впливу незаконної зброї масового знищення. 

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