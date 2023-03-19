Коротка дружба — Вучич заявив, що не підпише жодної угоди з Косово

СЕРБСЬКА ПОЗИЦІЯ

Це сталося наступного дня після того, як Сербський президент публічно погодився на угоду між країнами, про що повідомив глава міжнародної дипломатії Жозеп Боррель.

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Як пише Reuters, Александар Вучич прагне нормалізувати відносини з Косово, але не підпише жодної угоди.

«Я не захотів підписувати домовленість про імплементаційний додаток вчора увечері, ані підтримувану ЄС угоду (що обговорювалася у лютому - ред.)... Я не хочу підписувати ніяких юридично зобов’язуючих документів із Косовом, тому що Сербія не визнає його незалежність», — цитує видання слова сербського президента.

В угоді, умови якої були узгоджені 18 березня, йдеться про те, що Косово має надати більшу автономію самоврядування муніципалітетам, де більшість населення етнічні серби, Сербія ж, своєю чергою, не блокуватиме вступ Косова до міжнародних організацій.

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