Косово та Сербія погодили угоду про нормалізацію відносин — Боррель

ШЛЯХ ДО МИРУ

Косово та Сербія підписали угоду про нормалізацію відносин, 19 березня 2023 року.

Сторони повністю зобов’язалися дотримуватися усіх статей угоди та виконувати відповідні зобов’язання «швидко й сумлінно».

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Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Косово і Сербія погодили Імплементаційний додаток до Угоди на шляху до нормалізації відносин», — написав він.

We have a deal



Kosovo and Serbia have agreed on the Implementation Annex of the Agreement on the path to normalisation of relations



The parties have fully committed to honour all articles of the agreement and implement their respective obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2023

Згідно плану, Косово має негайно розпочати переговори про надання сербам на своїй території відповідного рівня самоврядування.

Зі свого боку ЄС протягом 150 днів організує донорську конференцію з інвестиційної та фіндопомоги Косову та Сербії.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що не планує нічого підписувати на ключових переговорах з Косовом.