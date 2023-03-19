ШЛЯХ ДО МИРУ

Косово та Сербія погодили угоду про нормалізацію відносин — Боррель

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Косово та Сербія підписали угоду про нормалізацію відносин, 19 березня 2023 року.
Косово та Сербія підписали угоду про нормалізацію відносин, 19 березня 2023 року. © Twitter / Жозеп Боррель
Автор тексту: Світлана Гудкова

Сторони повністю зобов’язалися дотримуватися усіх статей угоди та виконувати відповідні зобов’язання «швидко й сумлінно». 

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Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. 

«Косово і Сербія погодили Імплементаційний додаток до Угоди на шляху до нормалізації відносин», — написав він. 

Згідно плану, Косово має негайно розпочати переговори про надання сербам на своїй території відповідного рівня самоврядування.  

Зі свого боку ЄС протягом 150 днів організує донорську конференцію з інвестиційної та фіндопомоги Косову та Сербії.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що не планує нічого підписувати на ключових переговорах з Косовом.

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