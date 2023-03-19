Масштабна автокатастрофа — аварія із багатьма загиблими сталася у Бангладеші

СМЕРТЕЛЬНА АВАРІЯ

Повідомляють, що аварія сталася сьогодні у центральній частині країни. Пасажирський автобус на величезній швидкості злетів з дороги та впав з висоти.

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Автобус прямував до столиці Дакки з південно-західного міста Кхулна, пише АР. За інформацією, яку надала місцева дорожня поліція, аварія сталася, коли автобус під'їжджав до району Шибчар в окрузі Мадаріпур. припускають, що водій міг не впоратися з керуванням.

Повідомляють, що 14 людей, включно із кермувальником загинули на місці автотрощі. Ще троє пасажирів померли пізніше.

ДТП — поширене явище в Бангладеш, адже правил дорожнього руху водії майже не дотримуються. Щорічно на дорогах країни гине близько 8000 людей.

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