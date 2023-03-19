Німеччина зобов'язалася арештувати Путіна, якщо він опинитися на її території

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Про те, що німецькі правоохоронці будуть зобов'язані заарештувати президента Росії у разі його появи на території Німеччини,заявив федеральний міністр юстиції ФРН Марко Бушманн.

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Він зазначив, що Німеччина повинна буде вчинити так згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Володимира Путіна, пише німецьке видання Bild. Його підозрюють у викраденні та депортації дітей з окупованих територій України.

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На думку Марко Бушманна, МКС звернеться до Інтерполу і держав, які визнають юрисдикцію Суду, з відповідним проханням уже найближчим часом.

«Після цього Німеччина зобов'язана заарештувати президента Путіна і передати його МКС, якщо він потрапить на територію Німеччини», — цитують у матеріалі слова федерального міністра юстиції Німеччини.

🔻 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової.