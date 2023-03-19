Путін вночі відвідав окупований Маріуполь — РосЗМІ

НЕЗАКОННА ПОЇЗДКА

Президент Росії Володимир Путін у резиденції Ново-Огарьово під Москвою, 21 жовтня 2022 року.

Кремлівський диктатор нібито прилетів до українського міста після відвідин анексованого Криму.

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Про це повідомили одразу декілька російських ЗМІ з покликанням на пресслужбу Кремля.

Згідно з повідомленнями, Путін нібито прибув до Маріуполя вертольотом, а потім проїхався районами міста за кермом автомобіля. Диктатор начебто поговорив із місцевими жителями та навіть зайшов до однієї родини в гості, а потім оглянув берегову лінію міста і що найцинічніше — будівлю драмтеатру.

У поїздці його супроводжував віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який доповідав про будівельні роботи в захопленому місті.

Достеменно невідомо, чи дійсно Путін ризикнув відвідати Маріуполь, адже окрім відео, на якому неможливо точно визначити перебування Путіна та Хуснулліна, більше ніяких фото чи відеодоказів опубліковано не було.

Раніше Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.