Путін може постати перед судом, попри заяви Москви — головний прокурор МКС

ПУТІНА НЕ ВРЯТУЮТЬ

Президент Росії Володимир Путін у Москві, 23 лютого 2023 року

Російського президента можуть заарештувати незважаючи на те, що РФ не ратифікувала Римський статут.

Реклама Читати продовження

Про це в інтерв'ю CNN заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карим Хан.

Він нагадав про розгляд у МКС та інших судах справ колишніх президента Югославії Слободана Мілошевича, глави Ліберії Чарльза Тейлора, прем’єр-міністра Руанди Жана Камбанди, президента Чаду Гіссена Габре, а також представників боснійських сербів Радована Караджича і Ратко Младича.

«Усі вони були могутніми, впливовими людьми, але опинилися в залах суду», — підкреслив Хан.

► Читайте також: Викрадача дітей за грати — МКС видав ордер на арешт Путіна

«Ніхто не має відчувати, що може діяти без стримування, і безумовно, ніхто не має відчувати, що може вчиняти геноцид, злочини проти людяності чи воєнні злочини, залишаючись безкарним», — додав він.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової. У свою чергу, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не визнає ніяких юридичних рішень МКС.

А от федеральний міністр юстиції ФРН Марко Бушманн заявив, що німецькі правоохоронці будуть зобов'язані заарештувати президента Росії у разі його появи на території Німеччини.