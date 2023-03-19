Південна Африка розуміє свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт Путіна — Reuters

ПРАВОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Люди, які підтримують Україну, пікетують проти міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова біля будівлі Dirco (OR Tambo) у Преторії, Південна Африка

Про це речник президента сказав журналістам на тлі повідомлень про майбутній візит російського президента до ПАР. Як зазначають, він запланований на серпень 2023 року.

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Прибути до Південної Африки Путін збирається на серпневий саміт, на якому Бразилія, Росія, Індія, Китай та Африка мають провести переговори, пише Reuters. ПАР є однією з країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. А це значить, що вона визнає юрисдикцію МКС і має виконувати його рішення. Одне з останніх — ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у справі про викрадення та депортацію українських дітей.

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«Ми приймаємо до відома звіт про ордер на арешт, який видав МКС. Південна Африка, як і раніше, віддана і дуже хоче, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирним шляхом через переговори», — цитує видання слова речника президента Сиріла Рамафоси Вінсента Магвеня.

Але при цьому, зазначив, що до запланованого на кінець літа саміту, ПАР продовжить співпрацювати «з усіма зацікавленими сторонами».

Росія, нагадаємо, не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Але головний прокурор МКС заявив, що Путін може постати перед судом, попри заяви Москви.

Про це він заявив у інтерв'ю CNN. Та нагадав про розгляд у МКС та інших судах справ колишніх президента Югославії Слободана Мілошевича, глави Ліберії Чарльза Тейлора, прем’єр-міністра Руанди Жана Камбанди, президента Чаду Гіссена Габре, а також представників боснійських сербів Радована Караджича і Ратко Младича.

«Усі вони були могутніми, впливовими людьми, але опинилися в залах суду», — підкреслив Хан.