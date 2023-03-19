Російська хакери намагаються отримати доступ до комп'ютерів українців

КІБЕРАТАКА РФ

Про це повідомляє Держспецзв'язку. Зазначають, що це роблять за допомогою зараженого програмного забезпечення, яке розповсюджують через торенти.

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Як повідомляють на офіційному сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, ПЗ, яке розповсюджується через торент-трекери, активно використовують, зокрема, й російські спецслужби.

«Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними», — пишуть на сайті відомства.

при цьому наголошую, що під прицілом російських хакерів не лише персональні, а й робочі комп'ютери українців. А все тому, що системні адміністратори багатьох компаній та установ використовують неліцензійне програмне забезпечення. Чим значно полегшують роботу хакерам.