Росіяни згортають пошуки збитого американського безпілотника у Чорному морі

НЕЙТРАЛЬНІ ВОДИ

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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Американський розвідувальний дрон впав у нейтральні води Чорного моря 14 березня. Це сталося внаслідок маневрів двох російський бойових літаків. Кілька днів росіяни намагалися дістати уламки дрона з глибини близько 1,5 кілометра.

«Спостерігається згортання пошукової операції, де відбувся повітряний інцидент і вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт», — зазначила Наталія Гуменюк.

Разом з тим, додала вона, російські кораблі продовжують маневрувати у водах Чорного моря. Але тримаються на відстані у понад 100 морських миль, щоби бути поза зоною ураження української зброї.

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