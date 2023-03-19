Росіяни обстріляли житловий будинок на Запоріжжі: троє людей загинуло

ВБИВСТВО МИРНИХ МЕШКАНЦІВ

Окупанти били по селу Кам'янське Васильківського району.

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Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

«Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога», - повідомили в ОВА.

Місцева влада попереджає, що небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає і просить подумати про свою безпеку та залишити небезпечні території.

Раніше повідомлялося, що за 18 березня внаслідок обстрілу Донеччини касетними боєприпасами РСЗВ «Ураган» загинуло 3 місцевих жителів, ще 18 людей поранено.