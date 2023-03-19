ВБИВСТВО МИРНИХ МЕШКАНЦІВ

Росіяни обстріляли житловий будинок на Запоріжжі: троє людей загинуло

Опубліковано:

Архівне фото. Наслідки російських обстрілів Запорізької області, 17 березня 2023 року.
Архівне фото. Наслідки російських обстрілів Запорізької області, 17 березня 2023 року. © Telegram / Запорізька ОВА
Автор тексту: Світлана Гудкова

Окупанти били по селу Кам'янське Васильківського району. 

Реклама

Про це повідомили в Запорізькій ОВА. 

«Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога», - повідомили в ОВА.  

Місцева влада попереджає, що небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає і просить подумати про свою безпеку та залишити небезпечні території. 

Раніше повідомлялося, що за 18 березня внаслідок обстрілу Донеччини касетними боєприпасами РСЗВ «Ураган» загинуло 3 місцевих жителів, ще 18 людей поранено.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: