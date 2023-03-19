РФ визнала неспроможність захопити всю Запорізьку область — британська розвідка
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Про це свідчить рішення так званої «місцевої влади» оголосити окупований Мелітополь столицею області.
Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Британії.
«Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її сили навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі у найближчому майбутньому», — йдеться у звіті розвідки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QlZt6nxLdx
Раніше у своєму щоденному звіті британська розвідка повідомляла, що через тимчасово виснажену боєздатність російських військ, їхній наступ зараз неможливий.