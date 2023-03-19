ПРОВАЛ РОСІЇ

РФ визнала неспроможність захопити всю Запорізьку область — британська розвідка

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Танк, залишений російськими військовими, стоїть у Снігурівці, Миколаївська область, 20 лютого 2023 року.
Танк, залишений російськими військовими, стоїть у Снігурівці, Миколаївська область, 20 лютого 2023 року. © REUTERS / LISI NIESNER
Автор тексту: Світлана Гудкова

Про це свідчить рішення так званої «місцевої влади» оголосити окупований Мелітополь столицею області. 

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Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Британії. 

«Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її сили навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі у найближчому майбутньому», — йдеться у звіті розвідки. 

Раніше у своєму щоденному звіті британська розвідка повідомляла, що через тимчасово виснажену боєздатність російських військ, їхній наступ зараз неможливий.

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