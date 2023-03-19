США відновили депортацію до РФ, яка була призупинена через війну в Україні

НАЗАД ДО РФ

Прапор на фоні Капітолію США у Вашингтоні, 6 лютого 2023 року

Америка припинила депортувати росіян назад до РФ від березня 2022 року. Цим, зокрема користувалися російські чоловіки, які тікали до США від мобілізації.

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Я пише The Guardian, одного з таких втікачів нещодавно вислали до Росії. У матеріалі видання зазначають, що молодий чоловік намагався отримати в Америції притулок. На територію США він потрапив через мексиканський кордон.

Покликаючись на слова адвоката, журналісти видання пишуть, що міграційна служба, яка розглядала справу росіянина, вирішила, що за загроза мобілізації до армії не є достатньо вагомою підставою для того, щоб йому був наданий притулок у США. Такі ж рішення ухвалили й ще щодо трьох громадян РФ, але вони нині чекають апеляції.

Коли саме офіційно відновили депортацію не повідомляють. Зазначають лише, що міграційна служба підтвердила, що зараз росіян відправляють на батьківщину.

На початку березня 2022 року Америка оголосила, що припиняє депортацію до України, РФ, Білорусі, Грузії, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії та Словаччини. Це рішення аргументували «гуманітарною кризою».

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