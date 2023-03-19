Україні потрібні чотири речі: що увійде в новий пакет військової допомоги від США

ПОТУЖНА ДОПОМОГА

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в Білому домі у Вашингтоні, 17 лютого 2023 року.

В США анонсували черговий пакет поставок зброї та боєприпасів. Оприлюднити пакет допомоги мають найближчими днями.

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Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ви побачите черговий пакет поставок США найближчими днями, і я думаю, що ви побачите в цьому пакеті ті матеріали, зброю та боєприпаси, які, на нашу думку, життєво важливі для успіху України найближчими тижнями та місяцями», — повідомив він.

На питання, що ж саме необхідно Україні прямо зараз і чи не передбачає новий пакет допомоги поставку першої батареї ПРО «Петріот», Кірбі відповів: «Мине багато місяців, перш ніж батарея Patriot може бути доставлена в Україну. Нагадаю, що ми надаємо Україні повний спектр засобів ППО малої та середньої дальності, і це робимо не лише ми, а й наші союзники та партнери».

«Чотири речі потрібні Україні зараз найбільше: артилерія, боєприпаси, бронетехніка та ППО. І якщо ви подивіться на те, що ми постачали за останні місяці і постачатимемо далі, ви побачите, що ми приділяємо пріоритетну увагу ППО», — розповів він.

Нагадаємо, раніше Джон Кірбі зауважив, що передача Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі не вплине на позицію США щодо постачання F-16. Чиновник додав, що подібні поставки — це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.