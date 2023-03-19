У НАТО планують додатково розмістити до 300 тис. військових на кордоні з РФ — Politico

НАТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Військовослужбовці естонської армії марширують під час параду до Дня незалежності Естонії в Таллінні, 24 лютого 2023 року.

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В Альянсі заговорили про необхідність посилення східних кордонів за рахунок накопичення техніки та військового контингенту

Про це пише Politico.

Як пише видання, НАТО розглядає можливість укріплення своїх східних рубежів та необхідність направити на лінію кордону до 300 тисяч військовослужбовців. Це необхідно, щоб зупинити РФ, якщо вона вирішить розширити війну за межі України.

Перший ешелон військ НАТО може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висування протягом 10 днів. До його складу можуть входити військові з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії і Литви.

Другий ешелон військ підтримуватиме цих солдатів, готових до розгортання протягом 10-30 днів з таких країн, як Німеччина.

Однак, як зазначає видання, щоб це зробити, 30 країн-членів НАТО мають надати солдатів, місця для тренувань, велику кількість зброї, спорядження та боєприпасів. Але з цим можуть виникнути складнощі, оскільки багато країн Альянсу занепокоєнні недостатніми власними запасами боєприпасів, поповнення яких вимагає часу і фінансів.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, немає жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готується до миру. Росія навпаки починає нові наступи, мобілізує більше військ та увійшла в контакт із Північною Кореєю та Іраном.