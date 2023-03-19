У Франції за добу затримали ще майже 170 протестувальників, які брали участь у заворушеннях

НАПРУЖЕННЯ НАРОСТАЄ

Протести у Франції не вщухають уже третій день поспіль, вони охопили найбільші міста країни. Наймасовіші акції тривають у Парижі, саме в столиці й затримали найбільше протестувальників.

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Як повідомляє Le Figaro, на раніше мирних демонстраціях почали спалахувати сутички. Французи вкрай гостро налаштовані проти непопулярної пенсійної реформи, яку уряд тепер ще й вирішив провести в обхід парламенту.

Зазначають, що проти мітингарів, які, зокрема, підпалювали сміттєві баки, поліцейські подекуди застосовували сльозогінний газ.

У матеріалі зазначають, що Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про затримання 169 осіб, 122 з них — у Парижі.

Через страйк робітників проти пенсійної реформи, у п'ятницю зупинив роботу один із найбільших нафтопереробних заводів країни НПЗ на Сені, який належить TotalEnergies.

Окрім енергетиків страйкують також сміттярі. За інформацією, яку опублікувала паризька мерія, на вулицях зараз не менше 10 тонн сміття.

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Раніше повідомляли, що у п'ятницю були арештовані 217 протестувальників у Парижі, та по 8 чоловік у Іль і Вілені та Рені. Під час протестів люди скандували «Усі ненавидять поліцію».