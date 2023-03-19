У Чорногорії проходять вибори президента: що відомо
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У виборчій гонці беруть участь сім кандидатів, включно з чинним главою державою Міло Джукановичем.
Про це пише «Європейська правда».
Головними опонентами Джукановича на недільних виборах вважаються просербський кандидат, голова «Демократичного фронту» Андрія Мандич та прозахідний економіст і заступник голови руху «Європа зараз» Яков Мілатович.
Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50%. Соцопитування вказують на високу ймовірність другого туру 2 квітня.
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Раніше президент Чорногорії Міло Джуканович розпустив парламент за три дні до виборів глави держави.