У Чорногорії проходять вибори президента: що відомо

ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ

Передвиборчий білборд із зображенням прозахідного чинного президента Міло Джукановича в Подгориці, 16 березня 2023 року.

У виборчій гонці беруть участь сім кандидатів, включно з чинним главою державою Міло Джукановичем.

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Про це пише «Європейська правда».

Головними опонентами Джукановича на недільних виборах вважаються просербський кандидат, голова «Демократичного фронту» Андрія Мандич та прозахідний економіст і заступник голови руху «Європа зараз» Яков Мілатович.

Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50%. Соцопитування вказують на високу ймовірність другого туру 2 квітня.

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Раніше президент Чорногорії Міло Джуканович розпустив парламент за три дні до виборів глави держави.