6,9 за шкалою Ріхтера — у Еквадорі стався потужний землетрус
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Поштовхи зафіксували біля узбережжя Еквадору. Їх епіцентр, як повідомляють був на глибині 10 кілометрів.
Землетрус, як пише Reuters, стався у прибережному регіоні Гуаяс. Внаслідок стихійного лиха зазнали руйнувань житлові будинки, школи та медичні центри.
.— ️😺MARCELO❤️🇦🇷130.458 (@Marcelo_MM2023) March 18, 2023
[ AHORA ] ECUADOR
TERREMOTO
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Як зазначають, епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Гуаякіля. Але його відлуння прокотилося по всьому регіону. Зокрема, поштовхи відчули й у сусідньому Перу. Після основних, магнітудою у 6,9 бала за шкалою Ріхтера, зафіксували також низку повторних, слабших — 4,8 бала.
За даними Геологічної служби США, землетрус могли відчути до 13,5 мільйона людей.
Video of M6.7 #earthquake hitting #Ecuador— Volcaholic (@CarolynnePries1) March 18, 2023
via: @franzpc pic.twitter.com/lLlyvMNrB1
Повідомляють також, що на даний момент кількість загиблих сягнула 16 чоловік, поранених майже чотири сотні.
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🔻 20 лютого на півдні Туреччини стався новий землетрус магнітудою у 6,8 бала.
🔻У Туреччині на 13 день після землетрусу врятували трьох людей.
🔻 15 лютого в Туреччині з-під завалів витягли 74-річну жінку. Джеміле Кекеч врятували на 227-ій годині після землетрусу і доставили до лікарні.
🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.