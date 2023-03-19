6,9 за шкалою Ріхтера — у Еквадорі стався потужний землетрус

РУЙНІВНА СИЛА

Поштовхи зафіксували біля узбережжя Еквадору. Їх епіцентр, як повідомляють був на глибині 10 кілометрів.

Реклама Читати продовження

Землетрус, як пише Reuters, стався у прибережному регіоні Гуаяс. Внаслідок стихійного лиха зазнали руйнувань житлові будинки, школи та медичні центри.

Як зазначають, епіцентр землетрусу був приблизно за 80 км на південь від Гуаякіля. Але його відлуння прокотилося по всьому регіону. Зокрема, поштовхи відчули й у сусідньому Перу. Після основних, магнітудою у 6,9 бала за шкалою Ріхтера, зафіксували також низку повторних, слабших — 4,8 бала.

За даними Геологічної служби США, землетрус могли відчути до 13,5 мільйона людей.

Повідомляють також, що на даний момент кількість загиблих сягнула 16 чоловік, поранених майже чотири сотні.

► Дивіться також: Велика вода: потужні шторми спричинили паводки одразу в кількох країнах

🔻 20 лютого на півдні Туреччини стався новий землетрус магнітудою у 6,8 бала.

🔻У Туреччині на 13 день після землетрусу врятували трьох людей.

🔻 15 лютого в Туреччині з-під завалів витягли 74-річну жінку. Джеміле Кекеч врятували на 227-ій годині після землетрусу і доставили до лікарні.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.