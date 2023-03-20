Авдіївка може стати «другим Бахмутом» — Дмитрашківський

БИТВА ЗА ДОНБАС

Росіяни намагаються оточити це місто на Донеччині.

Реклама Читати продовження

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Я згоден із колегами з Британії, що Авдіївка найближчим часом може стати “другим Бахмутом”. Це так справді і є. Але наразі хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку», — зазначив він.

За словами Дмитрашківського, армія РФ використала на цьому напрямку свої останні резерви та зазнає великих втрат. Йдеться про приблизно три роти особового складу за останні дні.

Олексій Дмитрашківський також зауважив, що штурми росіян є «однотипними та прогнозованими», тому ЗСУ вдається захищати свої позиції.

Раніше, британська розвідка повідомляла, що тактична ситуація в Авдіївці подібна до тієї, що відбувається в Бахмуті.

«За останні три тижні російські війська досягли “повзучих успіхів” навколо міста Авдіївки», — йдеться у звіті.

(1/4) Over the past three weeks, Russian forces have made creeping gains around the Ukrainian-held Donbas town of Avdiivka, immediately north of Donetsk city. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2023