Австралія запроваджує нові санкції проти Ірану

ПІДТРИМКА ДЕМОКРАТІЇ

Канберра – Так відреагувала Канберра на те, що Тегеран порушує права людини у власній країні та підтримує РФ у війні проти України.

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Про це йдеться на сайті уряду.

Фінансові обмеження та заборона на поїздки вводяться проти 13 фізичних осіб та однієї організації, що займається виробництвом і постачанням безпілотників до РФ.

«Росія використовувала безпілотники іранського виробництва для націлювання на мирних українців та цивільну інфраструктуру. Цей список демонструє, що будуть наслідки для тих, хто надає матеріальну підтримку Росії», — йдеться у заяві.

Санкції введено також проти 14 осіб та 14 іранських організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

Серед них — чотири представники «поліції моралі», які відповідальні за арешт, затримання і жорстоке поводження з Махсою Аміні.

Обмеження також торкнуться Корпусу вартових Ісламської революції, залученого до жорстокого придушення протестів після смерті Аміні.

Нагадаємо, в середині вересня в Ірані спалахнули протести після загибелі 22-річної Махси Аміні. Дівчину затримали представники поліції моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. Аміні впала в кому у відділку та за кілька днів померла. Після цього іранці стали масово виходити на протести. Жінки спалювали хіджаби та зістригали волосся.

Ці демонстрації стали найбільшими з 1979 року, вони охопили понад 150 міст по всьому Ірану. Але влада жорстоко придушувала протести. Загинуло щонайменше 517 протестувальників, чотирьох — стратили. Минулого тижня в Ірані знову спалахнули масові протести.

«Австралія підтримує народ Ірану та народ України», — зазначали в уряді країні.

Варто додати, що до цього Австралія вже вводила сакційні обмеження проти Ірану та Росії. Вони стосуються 13 фізичних та 2 юридичних осіб, причетних до порушень прав людини та зловживань. 23 лютого в Канберрі повідомили про розширення санкцій проти РФ. Тоді було введено заборону на в’їзд і заморожування активів для ще 90 російських фізичних осіб і 40 російських організацій.