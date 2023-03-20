Антикорупційний суд конфіскував на користь України активи російського олігарха Ротенберга

На користь України

Серед них — київський торговий центр Ocean Plaza. Також ВАКС стягнув майно трьох інших громадян РФ.

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Про це повідомляють у суді.

Мін'юст 3 березня подав судові позови до російського олігарха Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга та бізнес-партнерів Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка. Україна ввела санкції проти родини Ротенбергів у жовтні 2022 року, тож міністерство просило передати їхні активи на користь держави.

Суд задовольнив позови Мін'юсту та стягнув у дохід України статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті» та 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний Союз Либідь».

«ІС Либідь» є власником Ocean Plaza. Також підприємству належить три земельні ділянки та кілька квартир.

Ocean Plaza зупиняв роботу після початку повномасштабної війни. Восени минулого року торговельний центр знову почав працювати.

Рішення ВАКС ще можна оскаржити протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

На початку лютого генпрокурор США повідомив про передачу Україні $5,4 млн, що конфіскували у олігарха з РФ Костянтина Малофєєва.