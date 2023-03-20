«Бомба уповільненої дії»: ООН оприлюднила звіт про зміни клімату

«ГОДИННИК ЦОКАЄ»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш назвав доповідь «посібником з виживання людства». Він зазначив, що швидкість зростання температури за останні півстоліття є найвищою за 2000 років, а концентрація вуглекислого газу — за 2 мільйони років.

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У звіті зазначено, що з підвищенням потепління посилиться відсутність продовольчої та водної безпеки. Коли ж ризики поєднуються з іншими несприятливими подіями, такими як пандемії чи військові конфлікти, ними стає ще важче керувати.

«Майже половина населення світу живе в регіонах, які дуже вразливі до зміни клімату. За останнє десятиліття смертність від повеней, посух і штормів була в 15 разів вищою в дуже вразливих регіонах», — зазначила одна з авторок звіту Адіті Мукерджі.

Вона підкреслила, що найбільше від змін клімату страждають ті країни, які найменше цьому сприяли.

Науковці певні, що тільки термінове вжиття правильних дій зможе привести до потрібних змін.

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