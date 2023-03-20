Велика Британія підписала угоду про цифрову торгівлю з Україною
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Це дозволить українському бізнесу ефективніше та дешевше торгувати зі Сполученим Королівством за допомогою електронних транзакцій, підписів та контрактів.
Про це повідомили на сайті британського уряду.
У повідомлені зазначили, що завдяки цій угоді «Україна матиме гарантований доступ до фінансових послуг, важливих для зусиль з відновлення, завдяки спрощенню транскордонних потоків даних».
«Ми також продовжуємо дію безмитної торгівлі на імпорт з України до початку 2024 року, надаючи вкрай необхідну підтримку українському бізнесу. Ці ініціативи допоможуть захистити робочі місця, засоби до існування та сім'ї зараз і в післявоєнному майбутньому України», — сказала міністерка бізнесу та торгівлі Великої Британії Кемі Баденох.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко також заявила, що «Україна вважає, що відкриті та вільні рамки для цифрової економіки є найкращою інвестицією в розвиток, орієнтований на майбутнє».
«Ця угода про цифрову торгівлю демонструє, що українські IT-компанії, які працюють в Україні, користуються попитом у всьому світі, незважаючи на всі виклики війни», — наголосила Свириденко.
Підписання угоди про цифрову торгівлю з Великою Британією раніше анонсували у Міністерстві цифрової трансформації. Над її текстом працювали Мінцифри і Мінекономіки України та Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії.
У Мінцифри тоді зазначили, що Україна стане «другою країною світу, що підпише угоду про цифрову торгівлю з Великою Британією». Додавши, що раніше британський уряд підписав такий документ лише з Сінгапуром.