КАДРОВІ ЗМІНИ

Верховна Рада України відправила у відставку 3 міністрів

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Верховна Рада України відправила у відставку 3 міністрів, 20 березня 2023 року.
Верховна Рада України відправила у відставку 3 міністрів, 20 березня 2023 року. © ВРУ / Telegram
Автор тексту: Надія Бондаренко

Йдеться про міністрів освіти і науки та цифрової трансформації Сергія Шкарлета та Михайла Федорова, а також очільника міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

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Про це ВР повідомила у Telegram.

Про кадрові зміни в уряді раніше повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він розповів, що новим міністром освіти і науки мають призначити Оксена Лісового, а посаду очільника міністерства з питань стратегічних галузей промисловості займе Олександр Камишін.

«Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України», — додав Шмигаль.

До цього прем'єр анонсував проведення комплексної реформи, яка передбачає скорочення Уряду до 15–16 міністерств та до 5–6 віцепремʼєрів.

Нагадаємо, 10 лютого Кабінет міністрів України звільнив сімох заступників міністрів.

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