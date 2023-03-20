Відносини між Китаєм та РФ пройшли дуже непростий шлях — Сі Цзіньпін перед візитом до Росії

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Сьогодні — перший день візиту лідера КНР до Москви: Сі Цзіньпін перебуватиме в РФ до 22 березня. Напередодні візиту президент РФ та голова Китайської народної республіки опублікували статті з заявами щодо міжнародних відносин у російських та китайських ЗМІ.

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Путін та Сі Цзіньпін у матеріалах наголосили, що зустрічалися вже близько 40 разів. На цих зустрічах задається «тон сталого розвитку двосторонніх відносин», розповів голова КНР.

Сі Цзіньпін у матеріалі для «Російської газети» нагадав, що відносини двох країн «пройшли дуже непростий шлях» і їхній сьогоднішній рівень «дався нелегко».

У міжнародних відносинах Китай виступає за світовий порядок, заснований на міжнародному праві, економічну глобалізацію, багатополярність та формування міжнародних відносин нового типу, зазначив лідер КНР.

Коментуючи війну РФ проти України, Сі Цзіньпін нагадав про запропонований раніше «мирний план». За його словами, документ «відбиває єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи». Він зазначив, що війну можна припинити, якщо всі сторони керуватимуться концепцією загальної та стійкої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному та прагматичному ключі.

Як зазначив Сі Цзіньпін, його майбутній візит націлений на зміцнення співпраці: «Я готовий разом із президентом Володимиром Путіним намітити нові плани та заходи», сказав голова КНР.

Водночас у США заявили, що ретельно слідкуватимуть за візитом китайського лідера до Москви. Речник Білого Дому Джон Кірбі висловив стурбованість посиленням співпраці між КНР та Росією останнім часом: адже ці дві країни, за його словами, підривають міжнародний порядок, який Сполучені Штати та союзники вибудували після Другої світової війни.

Прокоментував Джон Кірбі й «мирний план» Китаю щодо припинення війни Росії проти України.

«Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент», – відзначив Кірбі.

Він сподівається, що Сі Цзіньпін триматиме відкритими «лінії зв'язку» з президентом США Джо Байденом, а також дізнається про українську позицію щодо війни, переговоривши з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, наприкінці лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

Також КНР запропонувала, зокрема, відмову від «менталітету холодної війни», припинення бойових дій, вирішення гуманітарної кризи, припинення «односторонніх» санкцій, відновлення мирних переговорів та сприяння експорту зерна.