Гроші на переслідування Путіна. МКС буде просити про додаткове фінансування

Гаага для Путіна

Про гроші на розкриття злочинів Росії проти України будуть говорити під час конференції, яку організовує Велика Британія та Нідерланди.

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Сьогодні у Лондоні зберуться міністри юстиції 40 країн, серед них буде і український урядовець Денис Малюська та генпрокурор України Андрій Костін. Говорити планують про підтримку МКС збором інформації, доказів та пожертвами. Як повідомляє The Guardian, Велика Британія вже заявила, що надасть додаткові 395 тис. фунтів до вже виділеного минулого року 1 млн. Перед присутніми звітуватиме прокурор МКС Карім Хан: він і говоритиме про виділення додаткових коштів.

Карім Хан вважає, що Міжнародний кримінальний суд має необхідні повноваження для розслідування воєнних злочинів РФ і створення спеціального трибуналу не потрібно: втім, українські посадовці думають інакше. Критики кажуть, що спецтрибунал був би ефективнішим для розслідування, оскільки в такому разі не потрібно доводити причинно-наслідковий зв’язок між військовими злочинами та російською владою. У МКС же не можуть довести, що президент РФ Путін безпосередньо віддавав накази про вбивство українців, а це гальмує відкриття кримінальних справ та висунення звинувачень. На початку березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила свою підтримку трибуналу, додавши, що вона підтримує і роботу МКС.

Наразі в Україні працює 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі, звинувачують президента РФ у воєнному злочині, а саме примусовій депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

2014 та 2015 роках Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні. Україна офіційно зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Повернути вдалось 308 дітей.