Grain from Ukraine

До Кенії прибуло перше судно з українським збіжжям

Момбаса – 30 тисяч тонн зерна було доставлено 20 березня до кенійського порту Момбаса в рамках гуманітарної ініціативи України.

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За оцінками експертів ООН, це дасть змогу забезпечувати хлібом близько 2 млн людей протягом 1,5 місяця. Відправлення цієї партії українського зерна профінансували уряди Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії.

Про це повідомляють в Офісі Президента.

Це судно стало п’ятим, що доставило українське зерно до Африки в межах гуманітарної програми. Загальний обсяг збіжжя, переданого Україною за цією ініціативою, складає понад 140 тис. тонн.

Зустріч українського зерна в кенійському порту © Офіс Президента України

Зустріч українського зерна в кенійському порту © Офіс Президента України

Нагадаємо, 20 березня у МЗС РФ заявили, що зернова угода продовжена лише на 60 днів, а не на 120.