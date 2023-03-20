Загрожують безпеці: у Фінській затоці з'явилися сотні невідомих танкерів

З'явились через санкції

Судна доставляють нафту з Росії. А спровокували доставку таких вантажів на великі відстані санкції та стеля ціни від G7 і Євросоюзу та заборона на ввезення сирої нафти від ЄС та Британії.

Реклама Читати продовження

Сотні танкерів у поганому стані у вже перевантаженій затоці збільшують ризики для безпеки на морі та навколишнього середовища, цитує Euractiv берегову охорону Фінляндії.

Влада країни не знає, чи застраховані танкери-привиди. У разі ж аварії та розливу нафти всі наслідки можуть лягти на Фінляндію та Естонію, йдеться у публікації.

«За нашими оцінками, деякі з цих суден мають екіпаж, який, можливо, раніше не плавав у цьому районі. Це створює ризик аварії», — сказав представник берегової охорони Томас Луукконен.

Крім того, судноплавні компанії, які зараз опікуються вантажами нафти з російських портів, здебільшого маловідомі зауважила доцент кафедри морського транспорту Талліннського технологічного університету Улла Тапанінен.

«Ми не отримуємо інформації про екіпаж або стан і вік суден, оскільки вони не зупиняються в європейських портах», — додала Тапанінен.

Заборона на ввіз російських нафтопродуктів до ЄС почала діяти на початку лютого. Підставою для ембарго стали антиросійські санкції, які ухвалили 27 країн ЄС у червні 2022-го. Тоді ж набули чинності нові цінові обмеження від Євросоюзу та G7. 3 лютого стало відомо, що ЄС та G7 погодили обмеження ціни на російську нафту.